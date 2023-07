Rissa in centro a Firenze, due feriti: tra i partecipanti un minorenne

Alcune persone hanno dato vita a una rissa con coltelli nella serata di venerdì 14 luglio in piazza della Stazione a Firenze. Due persone sono ferite, una di queste è in terapia intensiva. Sei i denunciati, tra questi un minorenne.

Passanti spaventati hanno dato l'allarme dopo aver visto le persone che si azzuffavano a colpi di coltello nelle vicinanze di una caserma dei carabinieri. Nell'arco di pochi minuti, secondo quanto ricostruito, sarebbero arrivati altri uomini, alcuni dei quali avrebbero partecipato alla rissa. Prima che arrivassero le volanti, il gruppo si è dileguato e sul posto sono rimasti due migranti originari della Costa D'Avorio, entrambi feriti, 33 e 26 anni.

Il 33enne è in terapia intensiva a Careggi, l'altro a Santa Maria Nuova. Non sarebbero in pericolo. Gli agenti hanno rintracciato e denunciato al momento sei uomini, ossia un marocchino 26 anni, quattro della Costa d'Avorio e uno del Mali di età compresa tra 17 e 44 anni.

"Apprendiamo dalla stampa di due feriti, uno dei quali in gravi condizioni, e sei denunciati, tra i quali un minorenne, quale bilancio di una rissa, anche con l'uso di coltelli, scoppiata nella serata di ieri, venerdì 14 luglio in piazza stazione - dichiarano il Capogruppo in Palazzo Vecchio e segretario provinciale Lega Federico Bussolin e il Commissario comunale Lega Federico Bonriposi -. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato, ma molti dei partecipanti alla rissa erano già fuggiti. I poliziotti hanno trovato soltanto due migranti della Costa D'Avorio, entrambi feriti, di 33 e 26 anni, che venivano soccorsi da dei carabinieri e da dei passanti. Ancora una volta Piazza Stazione luogo di risse, violenza e coltelli. Non è pensabile fermare certa microcriminalità in questa zona con dei volontari/steward. Il Comune sottovaluta la situazione".

"Non ci meravigliamo però visto che pochi giorni fa Sindaco e Assessore Giorgio si facevano scattare foto davanti alle nuove aiuole e alle nuove piante messe per decorare la piazza, anziché pensare ad una vera 'tolleranza zero' contro la microcriminalità presente in zona Stazione".

"Come Lega ancora una volta lo ribadiamo: servono interventi seri, per dare sicurezza alla zona. La Polizia anche questa volta è intervenuta subito e la ringraziamo per l'impegno costante. Dall'Amministrazione comunale però ci aspettiamo ben altro. Chiediamo che preveda un presidio fisso della PM ma non con dei volontari a supporto. Chiediamo sia pensata ed attivata una convenzione con Istituti di Vigilanza Privata armata che possa realmente rappresentare un aiuto per la Polizia Municipale. Basta con le soluzioni spot, non servono e non bastano per il degrado della zona stazione SMN".