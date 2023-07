Sette serate per il Seravezza Blues

Grazie a una continua evoluzione, negli anni il Seravezza Blues ha plasmato la propria identità di festival contemporaneo contraddistinto da un’elevata qualità artistica e un’atmosfera unica, sul modello di quelli europei. Aspetti che caratterizzano pure l’edizione 2023, in programma da lunedì 17 a domenica 23 nell’area Medicea e presentata questa mattina: una proposta sviluppata su 7 serate consecutive – inedito assoluto nella storia della manifestazione organizzata dall’associazione culturale Alexandre Mattei – per assicurare la piena continuità tra i molti appuntamenti in calendario e coinvolgere ancor di più il pubblico di ogni età.

Un evento dalle tante anime, all’avanguardia per concezione e struttura. Concerti di star internazionali (gli headliner di questa edizione saranno i The Cinelli Brothers, band scelta per rappresentare la Gran Bretagna agli ultimi Eurovision Blues Song Contest e l’australiano Lachy Doley, astro nascente del soul rock mondiale), gruppi di indiscusso talento (emergenti e non), spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, stand con prodotti enogastronomici di qualità: emozioni senza prezzo (in senso metaforico ma anche concreto, visto che l’ingresso è gratuito e sempre lo sarà), racchiuse in unico contenitore, da vivere in un luogo simbolo di arte e cultura.

L’ACCORDO

“Questa manifestazione cresce di anno in anno, siamo molto soddisfatti e felici di sostenere il progetto. Già dalla scorsa edizione abbiamo registrato un aumento qualitativo e quantitativo della partecipazione. Ho chiesto di alzare la qualità e saremo ancora più performanti”, sottolinea il sindaco di Seravezza Lorenzo Alessandrini.

“È uno degli eventi più importanti della stagione e come numero di presenze sicuramente quello che attira più persone. La Fondazione Terre Medicee e il Comune di Seravezza tengono particolarmente al Blues Festival, è l’unica manifestazione per cui ci siamo impegnati per i prossimi tre anni, fino a fine mandato”, aggiunge Davide Monaco, direttore della Fondazione Terre Medicee.

L’associazione culturale Alexandre Mattei (nata in ricordo del musicista scomparso a soli 42 anni) ha infatti firmato un duplice accordo di partenariato con Comune di Seravezza e Fondazione Terre Medicee valido per le edizioni 2023, 2024 e 2025.

IL PROGRAMMA

La rassegna “Il cinema del Diavolo”, curata dal regista Stefano Leone, farà da anteprima al Seravezza Blues Festival: da lunedì a mercoledì sera (alle 21.30), alle Scuderie Granducali, verranno proiettati tre film nei quali la musica assume un ruolo centrale (nell’ordine: “Io non sono qui”, “Margini” e “L’ultimo walzer”).

La kermesse entrerà poi nel vivo con 4 serate di spettacoli nel Parco di Palazzo Mediceo: la programmazione artistica si aprirà giovedì con lo show “Un uomo chiamato Bob Dylan”, portato in scena da Ezio Guaitamacchi, Davide Van De Sfroos, Andrea Mirò e Brunella Boschetti. Un omaggio al leggendario cantautore americano, scandito da racconti di episodi e aneddoti che ne hanno segnato la carriera alternati a brani riproposti in chiave acustica.

Venerdì, come da tradizione, spazio alla finale del contest “Road to Seravezza Blues” condotta dallo “zio rock” Daniele Sabatti, con la sfida tra le 8 band che hanno superato una fase di selezione da record, con partecipazioni da tutta Italia e pure dall’estero. A contendersi il titolo saranno Black Cat Bones, Dirty Work, Lil’ Mama Blues, Mandarin Punch, Officine Blues, Ortica Blues, The Lamb Blues e The Root Workers.

Negli ultimi due appuntamenti a prendersi la scena saranno le star internazionali, precedute da svariati gruppi che esploreranno tutte le frontiere del blues. Sabato toccherà ai The Cinelli Brothers, band formata da due fratelli italiani (Marco e Alessandro Cinelli) trapiantati a Londra che ingloba blues, rock e soul anni ‘60. Vincitori lo scorso settembre dello UK Blues Challenge 2022, hanno conquistato il secondo posto all’International Blues Challenge a gennaio e il terzo all’European Blues Challenge, l’omologo blues dell’Eurovision Song Contest, a giugno. La performance degli headliner di serata sarà anticipata da quelle di L&M, Moscato Blues Band (vincitrice nel 2022 del contest “Road to Seravezza Blues”), Brothers John’s Jubilee, Nick Becattini Band e Ray Cashman&Michele Biondi Band.

Domenica sarà invece la volta di Lachy Doley, musicista e cantautore australiano. “Avremo l’onore di ospitare il più grande hammondista del mondo, definito il “Jimy Hendrix delle tastiere”: un nome di cui negli anni a venire sentiremo ancora parlare”, sottolinea con orgoglio Luigi Grasso, che coordina l’organizzazione generale del Festival. Prima il pubblico potrà godersi le esibizioni live di Suinghein Acoustic Blues, Tennesee Rose Blues Band, Filippo Antonini Band, Jaime Dolce’s Innersole e X Jam feat. Deviana P. Morgan.

IL VILLAGGIO DEL BLUES

Per l’intera durata della rassegna sarà aperto il Blues Village, un’area espositiva di 3mila metri quadri, allestita sempre nel Parco di Palazzo Mediceo, con stand nei quali si potranno degustare prodotti di qualità e la mostra-mercato dedicata alla liuteria, con spazi espositivi e di vendita di strumenti musicali mostrati al pubblico da liutai professionisti provenienti da ogni parte d’Italia. La direzione organizzativa è curata dall’architetto Francesco Del Greco.

SERVIZI POTENZIATI

Per le serate di sabato e domenica (dalle 19 alle 1) verrà predisposto un servizio navetta gratuito, con partenza dal parcheggio lato monte della stazione ferroviaria di Forte dei Marmi-Querceta-Seravezza, fermata intermedia in località Ceragiola, arrivo a Palazzo Mediceo e percorso inverso. Inoltre, grazie a un accordo con Ersu, nelle serate del Festival verrà potenziata l’attività di pulizia dell’area Medicea, così da ridurre sensibilmente l’impatto ambientale.

MUSICA E SOLIDARIETÀ

“Dalla nascita del Festival nostro obiettivo è combinare una manifestazione di alta qualità musicale ai fini benefici che ci contraddistinguono”, afferma Giuseppe Campatelli, presidente dell’associazione culturale Alexandre Mattei. “In questi anni abbiamo sostenuto la Fondazione Monastero dell’Opa di Massa e la Casa delle donne di Viareggio, e continueremo a operare in questo senso. Le donazioni dell’edizione 2023 aiuteranno l’Opa a costruire una casa per bambini cardiopatici, ogni aiuto è il benvenuto. La manifestazione è gratuita ma il nostro impegno di beneficenza è l’aspetto prioritario”.

PARTNER

Partner della serata di venerdì sarà TAG - The Artist Garage, realtà italiana di rilievo che si occupa di supportare artisti e manager lungo tutta la filiera del settore musicale. In occasione del contest “Road To Seravezza Blues”, TAG si occuperà della produzione e della pubblicazione dell’album ufficiale del contest (la prima raccolta, “The Fancy Blues Compilation”, è uscita la scorsa primavera ed è disponibile su tutte le piattaforme streaming) e metterà a disposizione del vincitore una giornata di registrazione nei propri studi. Il Seravezza Blues Festival è sostenuto inoltre da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca e The Hive Project.

Fonte: Ufficio Stampa