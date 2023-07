Stabbia, inaugurati i nuovi locali della Pubblica Assistenza di Fucecchio

Stamattina – in via Provinciale Francesca 107/109 a Stabbia – sono stati inaugurati i nuovi locali della Pubblica Assistenza di Fucecchio a favore della cittadinanza locale. L’associazione – che ha da molti anni una sezione proprio a Stabbia – ha riqualificato questi spazi e può offrire già uno sportello di aiuto psicologico con la dottoressa Linda Beccani; disponibile c’è anche un ambulatorio medico e l’obiettivo a breve-medio termine è quello di mettere in piedi un punto dove aiutare i cittadini (specie quelli più anziani) a prenotare analisi e visite specialistiche. L’inaugurazione è avvenuta alla presenza della sindaca di Cerreto Guidi Simona Rossetti e dell’assessore al sociale del Comune di Fucecchio Emiliano Lazzeretti, oltre ai vertici dell’associazione di volontariato e a tantissimi volontari con la classica divisa arancione. “E’ un intervento – ha sottolineato il presidente Luigi Checchi – nato per la cittadinanza di Stabbia, perché a questo territorio siamo profondamente legati. Cercheremo di dare una mano alle persone, dopo averne recepito i bisogni tramite alcune riunioni nei mesi scorsi”. Soddisfazione anche da parte della prima cittadina: “Grazie alla Pubblica Assistenza, perché continua a dimostrare di tenere a Stabbia. Questi locali in centro garantiranno servizi più prossimi al cittadino e questo è fondamentale”. Oltre al punto di ascolto psicologico, contemporaneamente ne è stato aperto anche uno destinato alle onoranze funebri. Senza dimenticare lo studio medico, dove qualunque professionista che vorrà prestare servizio alla cittadinanza lo potrà fare contattando la Pubblica Assistenza.

Fonte: Ufficio Stampa