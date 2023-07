Un 20enne e un 54enne sono stati denunciati dai carabinieri di Cecina dopo essere stati sorpresi ubriachi alla guida della propria autovettura. I due automobilisti, coinvolti in un sinistro stradale, hanno fatto registrare rispettivamente un tasso alcolemico di 1,66 e 1,92 gr/l. Entrambi sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza e si sono visti ritirare loro la patente di guida.