Una siringa sullo scivolo di viale Buozzi, tornano spacciatori e consumatori. La denuncia di un lettore

Lattine, accendini e persino una siringa usata nei pressi di uno scivolo per i bambini. Il parco di viale Buozzi a Empoli torna a far parlare di sé per episodi di spaccio e droga. A denunciare lo stato dei giochi per bambini è un lettore di gonews.it. Il parco, precedentemente vera e propria piazza di spaccio di droghe leggere e droghe pesanti, prostituzione e microcriminalità, nel corso degli ultimi anni è stato ripulito e restituito alla cittadinanza grazie ad un maggiore controllo da parte delle forze dell'ordine, e ad una maggiore attenzione da parte dell'Amministrazione comunale che ha installato nuova illuminazione e anche delle telecamere.

Effettivamente il parco era ritornato nella piena disponibilità dei bambini, dei runners, dei proprietari di cani e di chiunque volesse fare una passeggiata. Negli ultimi tempi, però, l'area è nuovamente frequentata da spacciatori, oltre che da consumatori di droga, come è evidente dalle foto inviate dal lettore.

La situazione, per il momento, non deve destare particolare allarme, in quanto il fenomeno sembra comunque contenuto, né l'area sembra particolarmente pericolosa. Certamente, però, è in aumento la presenza di spacciatori e consumatori di droga, e con essi il rischio che il parco ritorni una piazza di spaccio e di microcriminalità.