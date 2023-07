Urta 45enne in motorino e fugge

Incidente con pirata della strada a Lastra a Signa. Venerdì 14 luglio poco prima le ore 21, in via Santa Lucia, è stato segnalato ai carabinieri un sinistro stradale. Una 45enne del luogo, mentre percorreva la via alla guida del proprio motociclo, per cause in corso di accertamento, è stata urtata da un’autovettura che, dopo l'impatto, si è data alla fuga. La vittima veniva trasportata da personale del 118, in codice giallo, presso il pronto soccorso dell’Ospedale "San Giovanni di Dio ", con diagnosi e prognosi in corso di accertamento. Indagini in atto anche grazie all’ausilio di sistemi di videosorveglianza comunale.