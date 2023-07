Bomba contro libreria di Casapound: arrestato a Bologna uno degli autori

Ieri mattina la Polizia di Stato ha arrestato un uomo appartenente alla compagine anarchica fiorentina. La Digos della Questura di Firenze - con l'ausilio della digos delle questure di Milano e di Bologna e con l'intervento di personale della Direzione Centrale della polizia di prevenzione - lo ha rintracciato nelle prime ore della mattinata nella città di Bologna.

L'uomo, subito portato presso nel carcere circondariale bolognese, dovrà scontare una pena residua di 5 anni, perché riconosciuto responsabile assieme ad altro soggetto della stessa compagine politica, ancora latitante, di aver posizionato nella notte del 31 dicembre 2016 un ordigno esplosivo presso la libreria fiorentina Il Bargello. Il locale era anche un luogo di incontro di giovani appartenenti a Casapound.

Nell'intervento per il disinnesco dell'ordigno esplosivo, un artificiere della Polizia di Stato rimase gravemente ferito.

Le indagini avviate nell'immediatezza, coordinate dalla DDA della Procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze, hanno portato all'individuazione di 21 soggetti appartenenti alla compagine politica anarchica condannati a vario titolo per reati connessi ad atti di violenza contro le forze dell'ordine, anche in occasione di manifestazioni non autorizzate.

I titoli di reato più gravi sono stati riconosciuti solo in capo a due del gruppo, che dovranno scontare pene passate in giudicato fino a 5 anni, avendo già scontato misure cautelari nelle fasi del processo.