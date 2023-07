Ricerche in corso per un 43enne aretino che verso mezzogiorno ad Anghiari si è tuffato in un laghetto-cava nella zona della Golena del Tevere e non è più riemerso. Impegnati i mezzi del 118, i carabinieri di Sansepolcro e i vigili del fuoco con squadra di terra, Elisoccorso Drago e il corpo dei sommozzatori.