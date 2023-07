Incendio in appartamento a Siena, paura nella notte in via Gallerani

I vigili del fuoco del comando di Siena e del distaccamento di Montalcino sono intervenuti ieri sera intorno alle ore 22.15, per un incendio appartamento a Siena in via Gallerani. Le fiamme si sono sprigionate all'interno di un appartamento posto al secondo ed ultimo piano di una palazzina. Al momento dell'incendio all'interno si trovavano due persone, che sono riuscite ad uscire senza riportare ferite. L'intervento si è concluso intorno alle ore 3.30 di questa notte.