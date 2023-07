Incidente in bici per Jovanotti: si frattura clavicola e femore

Incidente in Repubblica Dominicana per Jovanotti, nome d’arte di Lorenzo Cherubini.

Il cantante, originario di Cortona, è caduto dalla bicicletta e si è rotto la clavicola e il femore in tre punti. Lo ha raccontato in un video su Tik Tok lo stesso musicista, che si trovava ospite di un amico nello stato caraibico. Mentre pedalava, Jovanotti non avrebbe visto un dissuasore di velocità posto sulla strada ed è caduto rovinosamente a terra. “Ho fatto un gran volo in bici, non riesco a stare in piedi. Il mio medico dice che dovrò operarmi impiantarmi un chiodo di titanio nel femore. Fa un male terribile, ma sono vivo, c'è di peggio. Lunedì dovrebbero operarmi. I domenicani mi hanno soccorso con moltissima cura, una donna mi ha pure offerto un cocco per berne il latte. Sono stati eccezionali".