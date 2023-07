Miss Grosseto 2023, vince Sharon Gruttadauria di Cascina. Sesta l'empolese Federica Pinzani

Sharon Gruttadauria di Cascina (PI) eletta Miss Grosseto 2023. Vittoria al fotofinish per la 26enne di Cascina che batte sul filo di lana Chiara Helg di Poggibonsi (SI) e le altre 18 concorrenti in gara provenienti da varie località della Toscana, aggiudicandosi così il diritto di partecipare alla semifinale regionale in programma per domenica 6 agosto.

La manifestazione organizzata dalla Proloco Città di Grosseto all'interno della Troniera Medicea trasformata in un set studio televisivo ed il contributo di importanti sponsor locali ha riscontrato un grande successo.

La giuria della serata, presieduta dal sindaco di Grosseto AntonFrancesco Vivarelli Colonna e da Alessandra Paolini, al termine dello scrutinio delle schede e della compilazione del verbale della serata ha emesso il seguente giudizio:

1^ Classificata - Miss Grosseto 2023 - SHARON GRUTTADAURIA - di Cascina (PI) - 26 anni - tecnico di radiologia - H. 1,72 - capelli castani - occhi verdi - del segno dei Pesci.

2^ Classificata - Miss Rocchetta Bellezza - CHIARA HELG - di Poggibonsi (SI) - 21 anni - receptionist - H. 1,74 - capelli castani - occhi azzurri - del segno dei Gemelli.

3^ Classificata -. Miss Framesi - JUSTINE LESO - di Carrara - 19 anni - studentessa - H. 1,73 - capelli biondi - occhi marroni - del segno del Capricorno.

4^ Classificata - Miss Quarta Classificata - MARIANNA PARRI - di Terricciola (PI) - 25 anni - segretaria - H. 1,72 - capelli castani - occhi azzurri - del segno del Sagittario.

5^ Classificata - Miss Quinta Classificata - NOEMI FARINA - di Greve in Chianti (FI) - 20 anni - studentessa universitaria - H. 1,72 _ capelli castani - occhi verdi - del segno dei Pesci.

6^ Classificata - Miss Sesta Classificata - FEDERICA PINZANI - di Empoli (FI) - 18 anni - studentessa - H. 1,70 - capelli castani - occhi celesti - del segno della Vergine.

La prima classificata è stata premiata da AntonFrancesco Vivarelli Colonna sindaco di Grosseto e da Andrea Bramerini, Presidente della Proloco Città di Grosseto, ed ha ricevuto da Simone Stoppa, della gioielleria Stoppa di Grosseto, il gioiello messo a disposizione dallo sponsor nazionale Miluna. Le 6 vincitrici hanno inoltre ricevuto un omaggio floreale offerto da Ciacci Flor di Grosseto.

La serata è stata condotta brillantemente da Raffaello Zanieri che al momento dello spoglio delle scheda ha coinvolto il pubblico presente con le sue performance canore, mentre le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate per Framesi da Giuseppe, Annamaria, Floriana e Ilaria del salone Trend Parrucchieri di Giuseppe Spina di Grosseto. La serata è stata interamente ripresa dalle telecamere di Tv9 e sarà trasmessa martedì 18 luglio alle ore 21,35.

L'organizzazione della serata è stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme responsabile del concorso da oltre 40 anni per la Toscana con la preziosa collaborazione di Alessio Stefanelli, Giovanni Rastrelli, Alessio Bocci e di Stefano Petruzzi per la collaborazione al concorso da parte dell'agenzia Vegastar di Pistoia