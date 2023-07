Offre una sigaretta e gli ruba la collanina: in manette un 16enne

Sembrava volesse offrirgli una sigaretta, invece ha rubato la collanina che portava al collo. Per questo un 16enne nordafricano è finito in manette, dopo che la vittima, un 20enne ha chiamato la polizia. Il furto, secondo il racconto del derubato, sarebbe avvenuto verso le 4.30 di questa mattina: mentre camminava nella piazza, il 20enne ha notato un gruppo di ragazzi composto da tre giovani e una ragazza; uno di questi, il ladro, si è avvicinato a lui fingendo di volergli offrire una sigaretta che è stata più volte rifiutata. Il 16enne a quel punto gli ha dato un colpo sul petto e, dopo essersi allontanato, il ventenne si è accorto che non aveva più la collanina.

I poliziotti, dopo essere stati contattati, hanno raccolto la testimonianza del 20enne e sul posto ha trovato il gruppo corrispondente alla descrizione della vittima. La ragazza, 15 anni, è stata trovata con la collanina indossata e nascoste nei vestiti sono state rinvenute altre collane, anch’esse probabilmente rubate. Le immagini delle telecamere, mostrano il 16enne strappare la collana alla vittima. Denunciato anche un altro giovane del gruppo per violazione sulle norme di soggiorno.