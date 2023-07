Rissa alla stazione di Firenze, Nardella e Albanese: "Il governo intervenga"

Il sindaco di Firenze Dario Nardella è intervenuto sulla rissa alla stazione di Santa Maria Novella avvenuta ieri.

"Situazione inaccettabile in piazza della Stazione per la sicurezza - ha affermato - . Il Comune ha messo una pattuglia della polizia municipale e gli steward ma non bastano. Siamo di fronte a fatti gravi di ordine pubblico e pubblica sicurezza. Occorrono almeno due pattuglie fisse di polizia e carabinieri H24 e controlli a tappeto tutto il giorno, altrimenti il problema non si risolve".

"La polizia municipale - ha aggiunto l'assessore alla Sicurezza urbana Benedetta Albanese - sta rafforzando i servizi con personale proprio in tutti i luoghi più critici, ma non possiamo confondere i piani e sostituirci al lavoro che compete al Governo. Chi ci chiede di mettere i vigili sotto la stazione dei carabinieri in Santa Maria Novella non ha le idee chiare: o mostra una inconcepibile sfiducia verso le forze dell'ordine oppure strumentalmente cerca di nascondere le responsabilità del Governo per la carenza di agenti che la nostra città soffre. Ci mandino subito i 200 agenti che servono a Firenze".

