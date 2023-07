Rissa con coltelli tra decine di persone a Pisa, ferito gravemente un 30enne

Dopo l'episodio avvenuto a Firenze, anche a Pisa si è verificata una rissa con accoltellamento, in piazza della Stazione verso le 21.15 di ieri. Nello scontro è rimasto ferito uomo di origini africane di circa 30 anni, che ha riportato una profonda ferita al collo. Il 30enne, in agitazione psico motoria, è stato quindi trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Cisanello da ambulanza medicalizzata della PA di Pisa.

La rissa ha coinvolto decine di persone ed è scoppiata sotto i loggiati di V.le Gramsci, dove è stato operato un intervento tempestivo da parte di tutte le Forze di polizia presenti nell’area della Stazione, predisposte proprio per prevenire e reprimere simili eventi, che ha condotto all’arresto di un cittadino senegalese e alla denuncia a piede libero di due cittadini nigeriani.

Le persone fermate dalle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale presentavano vistose ferite da arma da taglio e pertanto sono state soccorse con ambulanza e trasportate al Pronto soccorso di Cisanello dove venivano immediatamente ricoverate. Sottoposte a intervento, due di loro ne avranno per 40 giorni ma non sono state dichiarate in pericolo di vita.

Nel frattempo, sono state tempestivamente avviate le indagini per comprendere l’esatta dinamica dei fatti violenti da parte degli investigatori della Squadra Mobile di Pisa. Tutte le telecamere della zona sono state acquisite per individuare anche gli altri responsabili della rissa e chiarire i ruoli dei partecipanti.