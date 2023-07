Aggrediscono due persone al bar, denunciati in quattro: tre sono minori

Una rissa a Pisa ha portato a quattro denunce e altri provvedimenti. Dopo le 15 di domenica 16 luglio, fuori da un bar in piazza della Stazione, quattro persone (un maggiorenne, tre minori, tutti di origini tunisine) si sono alzate per raggiungere altri due uomini, entrambi di origini tunisine e incensurati.

Senza un apparente motivo questi ultimi sarebbero stati aggrediti con calci, pugni e con oggetti contundenti come bicchieri e sedie. Dopodiché, gli aggressori si sono allontanati in direzioni diverse. È intervenuta la polizia che ha rintracciato i quattro malviventi in differenti zone di Pisa.

I due feriti sono stati portati a Cisanello, poi hanno sporto querela verso gli aggressori. Questi ultimi sono stati denunciati per lesioni aggravate. Per l’unico maggiorenne del gruppo è scattata l’espulsione dal territorio nazionale. Mentre, per i tre minorenni, già noti per episodi di violenza nel centro città, sono stati irrogati singolarmente i Daspo Willy che vietano per 2 anni agli stessi di accedere ai pubblici esercizi del centro città di Pisa ubicati in piazza della Stazione e zone limitrofe.