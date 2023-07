Auto contro scooter, muore ventenne a Livorno

Un ventenne è morto in un incidente nella notte a Livorno. Un 18enne che viaggiava con lui è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale labronico. Il fatto è avvenuto a Antignano all'una di notte, lo scontro ha avuto luogo in via Pendola.

A scontrarsi sono state un'auto e lo scooter con i due giovani a bordo. Il ventenne è deceduto subito, per l'altro ragazzo è stato necessario il trasferimento in ospedale.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza medicalizzata della Pubblica Assistenza di Livorno e un mezzo ordinario, oltre alle forze dell’ordine. Presente anche la polizia municipale per bloccare la strada ed eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.