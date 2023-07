Bugiardi cercasi: selezioni a Serravalle per il Campionato Italiano alle Piastre

Continua la ricerca di bugiardi. Stavolta l’Accademia della Bugia andrà nel Comune di Serravalle Pistoiese e più precisamente a Casalguidi, presso il giardino intitolato alla giovane Matilde Capecchi, dove gli aspiranti bugiardi si confronteranno a partire dalle ore 21.

In pratica, si ricalcherà, in piccolo, ciò che accade da anni ogni prima domenica di agosto sul palco delle Piastre. Come già accaduto prima nelle selezioni che si sono svolte sulla Montagna Pistoiese, poi a Ferrara e a Torre del Lago, il vincitore otterrà il diritto a partecipare il 6 agosto alla sezione verbale del 46° Campionato Italiano della Bugia.

Al momento le iscrizioni pervenute all’Accademia della Bugia sono 10, ma il termine per iscriversi è stato posticipato alle ore 14 del giorno della gara.

L’evento è organizzato dall’Accademia della Bugia, in collaborazione con la Onlus Margherita Silenziosa Matilde Capecchi.

“Siamo davvero soddisfatti - dicono Mauro ed Emanuele Begliomini, decano e Magnifico Rettore dell’Accademia della Bugia - del percorso di avvicinamento all'edizione di quest'anno. Soprattutto perché abbiamo potuto conoscere una splendida realtà come la Onlus intitolata a Matilde Capecchi: sono straordinari e siamo convinti che questa sia solo la prima di tante iniziative che potremmo organizzare insieme”.

Anche Silvia Biagini e Bernardo Capecchi, a nome della Onlus Margherita Silenziosa, non nascondono la propria soddisfazione: “Questa è una collaborazione bella e sana che ci rende entusiasti -dicono-. Ci fa ancora più piacere perché verrà fatta in un luogo iconico come il giardino di Matilde, uno spazio che vogliamo sfruttare per iniziative semplici ma profonde come queste”.

Oltre al premio di più bugiardo adulto di Serravalle, ci sarà anche quello dedicato agli under 14: anche il vincitore di questa particolare sezione potrà gareggiare al 47° Campionato Italiano della Bugia.