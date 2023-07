Conoscere la Borsa, il team vincitore del Cattaneo di San Miniato ospite a Cuneo

Per il quattordicesimo anno consecutivo, l’IT C. Cattaneo ha partecipato al progetto europeo “Conoscere la Borsa”, grazie al contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio di San Miniato, sempre sensibile al tema dello sviluppo della cultura finanziaria nei giovani. Per il Cattaneo hanno partecipato quattordici squadre formate in varie classi degli indirizzi: Amministrazione Finanza e Marketing, Relazioni Internazionali e Turismo, coordinate dal referente del progetto Prof. Leonetto Corti. È risultato vincitore il Team “RBB Group” della classe 4AR, seguito dall’insegnante Chiara Benedetti e formato da Diego Bagnoli e Riccardo Ricci.

Conoscere la Borsa è un virtual-game pensato per avvicinare gli studenti delle scuole superiori a temi legati al mondo dell’economia e della finanza, riservato agli Associati Acri (Casse di Risparmio e Fondazioni di Origine Bancaria) che ne curano lo svolgimento nelle scuole e Università. Nato nel 1983 in Germania ad opera dell’Associazione delle Casse di Risparmio tedesche e diffuso in Europa dal 1999, vede partecipare a questa edizione in Italia quindici Fondazioni per un totale di più di mille squadre. Scopo principale dell’iniziativa riservata agli Associati Acri è quello di contribuire a

diffondere la cultura e i meccanismi della finanza mediante esercitazioni pratiche che simulano la partecipazione degli studenti al mercato borsistico.

I partecipanti che aderiscono al progetto vengono divisi in più squadre formate da un massimo di quattro elementi, alle quali è affidato un capitale virtuale di cinquanta mila euro da investire per diciassette settimane, scegliendo tra titoli quotati sulle borse europee, tutto ciò utilizzando una piattaforma che simula in tutto una reale piattaforma di trading on line. Durante la partecipazione, gli studenti, che oltre alle indicazioni degli insegnanti ricevono materiali di approfondimento su tematiche economiche e finanziarie, sono impegnati a testare, attraverso la simulazione online, le proprie conoscenze dei mercati finanziari e a sperimentare strategie di investimento. A vincere è il team che, tramite buoni investimenti, riesce ad aumentare maggiormente il capitale investito, ottenendo il valore del deposito più alto al termine della competizione.

A fine progetto viene organizzato un meeting nazionale per la premiazione delle squadre vincitrici a livello locale, che in questa edizione si è tenuto a Cuneo. Per il Cattaneo hanno partecipato i componenti della squadra prima classificata e Leonardo Matteoli, in rappresentanza della seconda classificata. Come sempre l’incontro è stato molto proficuo, permettendo ai partecipanti di vivere una tre giorni densa di incontri istruttivi (in questa edizione con Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, e con Teo Musso, fondatore del birrificio Baladin), visitare luoghi interessanti (le Langhe ed il

Castello di Grinzane Cavour) e, fatto non meno importante, conoscere e socializzare con loro coetanei provenienti da diverse regioni italiane.