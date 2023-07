Lutto nell'Empolese: è scomparso Franco Lisi

Ci ha lasciato a settantatré anni Franco Lisi. Poeta, colonna di 'Noi da grandi', persona molto conosciuta nell'Empolese, residente a Capraia e Limite, Franco Lisi è scomparso nella mattinata di lunedì 17 luglio all'ospedale di Camaiore.

Nato a Artimino (Carmignano), si era poi trasferito nell'Empolese. Era noto per la sua produzione poetica, ma anche per l'impegno costante nell'associazione 'Noi da grandi', associazione nata nel 2008 dalla volontà di genitori di ragazzi disabili con l’intento di potenziare l’autonomia dei propri figli e iniziare a pensare ad un futuro per loro sempre più indipendente. Lisi aveva fatto parte anche del 'Dopo di noi', che si occupa del futuro dei figli disabili al momento della scomparsa dei genitori. Era anche un gran tifoso dell'Empoli, spesso presente con la figlia Giulia al Castellani.

Lisi lascia la moglie Rita, i figli Daniele, Massimo, Francesco e Giulia, le nuore, il fratello Andrea, i nipoti. A piangerlo anche una comunità intera, a cui ha dato tanto. I funerali si svolgeranno martedì 18 luglio alle ore 16 alla Chiesa Chiesa Della Pieve Di Ss. Giovanni di Montelupo Fiorentino. La salma sarà poi tumulata a Artimino.

"Oggi non è un giorno qualunque, è il giorno del saluto al nostro grande Franco Lisi che è partito per un lungo viaggio in un'altra dimensione, che ci ha lasciato in eredità tanti insegnamenti di vita e ancora tanto da fare per il futuro dei nostri ragazzi. Aspettiamo che tue nuove poesie ci arrivino dirette dal cielo" si legge sul profilo Facebook di Noi da Grandi.