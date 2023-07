Estate Fiorentina, gli appuntamenti letterari in Fattoria

Libri in mezzo al verde: c’è tanta letteratura nel programma di Easy Living in Fattoria, new entry tra gli spazi all’aperto dell’Estate Fiorentina, ospitato dalla urban farm OVA – Orto Verde Animali, a pochi passi da Porta Romana (via Poccetti 1 – aperto tutti i giorni dalle 17 alle 24). Tre gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni, grazie alla collaborazione con l’associazione culturale Febbre e Lancia.

Si comincia domani, martedì 18 luglio alle ore 20 con “Ne uccide più la penna” (I Libri di Mompracem – Betti Editore, 2023) di e con Francesca Tofanari. Con l’autrice dialoga Luigi Bicchi. Cosa lega la morte di una vigilessa, uccisa con il tacco di una Louboutin, a quella di una scrittrice ritrovata dentro un pozzo? Le pagine di un manoscritto infilate nella gola delle due donne, che sembrano anticipare gli omicidi. Che la dolce giornalista Olivia si sia trasformata da "Regina di cuori" a "Regina dei serial killer"? Tra interrogatori, sessioni di shopping, incontri con alter ego, aperitivi in un nuovo "bar figo", l'ispettrice Maria Allegra Galli, si prepara a celebrare un matrimonio, che si preannuncia col botto grazie a Cordelia. Francesca Tofanari, giornalista, è nata e vive a Firenze. Collabora con il “Corriere della Sera” per le pagine locali di cultura del “Corriere Fiorentino”. È autrice dei saggi “Missa Est” (2014), “Artigiani in Firenze” (2015), “Sassaiole e Capirotti. San Frediano prima del cool” (2018) scritto con Matteo Poggi, e del romanzo “In punta di Sangue” (2019), oltre che di numerosi racconti contenuti in varie antologie.

Martedì 25 sarà la volta di Nicoletta Manetti, autrice di “D. H. Lawrence e Frieda a Firenze” (Angelo Pontecorboli Editore, 2023). Più volte D.H. Lawrence, nel suo continuo viaggiare, da solo o con la moglie Frieda, soggiorna a Firenze. Qui scrive poesie poi inserite in Birds, beasts and flowers. Qui ambienta le pagine più belle de La verga di Aronne. Ma, soprattutto, qui scrive L’amante di Lady Chatterley. Lo scrive sulle colline, a Villa Mirenda, dove i Lawrence vivono, tra una fuga e l’altra, per ben due anni. Un lavoro tormentato, accantonato, ripreso. Scritto nei boschi, sotto i pini, tra il brulicare delle lucertole e gli usignoli che “pare si divertano a veder voltare pagina”. Quello che lui stesso definisce “il romanzo più indecente che sia mai stato scritto” viene rifiutato da tutti. è l’amico libraio Pino Orioli a indirizzarlo alla tipografia Giuntina, per pubblicarlo privatamente. L’amarezza è lenita dall’armonia che L. finalmente trova nella flowery Tuscany: quell’armonia da lui tanto vagheggiata tra la natura e il lavoro dell’uomo; il ritmo delle stagioni scandito dal contadino che ama la sua terra e dalla tavolozza di colori dei fiori. Lawrence è in estasi: “Il paese è davvero il più fiorente che io abbia mai conosciuto, e ne provo non so quale consolazione”.

Mercoledì 26 ore 20.30 nello spazio palco di Easy Living in Fattoria va in scena “Le bastarde”, performance di e con Sylvia Zanotto e Nicoletta Manetti, ispirato a “Le sconfinate. Da Antigone ad Amy Winehouse. Antologia di quattordici autrici e autori” (Rapsodie Carmignani, 2022), scritto dalla stessa Manetti.

Nel programma dello spazio estivo anche musica, attività per bambini e arte: mercoledì 19 si svolgerà l’evento finale di RinnOVA Recycled Farm Art Days, mostra-mercato con opere realizzate con materiale di recupero; giovedì 20 dalle 20.30 Simone Basile, Manrigo Seghi e Giovanni Paolo Liguori si esibiranno in un Omaggio a Wes Montgomery, mentre venerdì 21 a dettare il ritmo alla serata sarà il Less Jazz Quartet.

Ogni giorno da Easy Living in Fattoria è possibile nutrire anche il corpo, oltre che l’anima: con un approccio “farm to table”, nell’area ristoro si trovano verdure raccolte direttamente dall’ampio orto bio, ingredienti principalmente toscani, erbe botaniche coltivate in loco e usate per produrre autonomamente tisane e distillati. Sul menu anche carne da allevamenti controllati, pizza cotta in un vero forno napoletano, frutta alla brace e cocktail bucolici. La produzione extra di OVA viene venduta in punto vendita agricolo immerso nel verde: uova, erbe aromatiche, ortaggi di stagione con cui riprodurre a casa le fresche ricette di Easy Living in Fattoria.

Fonte: Ufficio Stampa