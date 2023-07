Giani: "Positivo diminuire flusso dei migranti". Il circolo Pd Europa lo contesta

Polemiche interne al Pd dopo la dichirazione del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in merito all'accordo tra l'Unione europea e la Tunisia: "tutto ciò che può agevolare l'accoglienza e diminuire quello che è il flusso dell'immigrazione è positivo".

Il Circolo Europa di Firenze "esprime tutto la sua netta contrarietà: "Ricordiamo al Presidente Eugenio Giani, che dovrebbe rappresentare la sinistra progressista e non dovrebbe fare l'occhiolino a questa Destra reazionaria e disumana. Ricordiamo al Presidente che si concentri su Politiche di accoglienze serie e solidali, inclusive. Che si faccia sentire con questo Governo disumano sulle regole di accoglienza dei profughi del Mediterraneo. Non accettiamo più queste modalità: chiediamo un Governo Progressista, quello per cui è stato eletto! Rifiutiamo ogni atteggiamento conseguente al Governo della Destra!

È un atteggiamento che disorienta ə cittadinə e indica un decadimento dei valori della Sinistra!"