Giro di spaccio nel Pistoiese, tre persone arrestate

L'Operazione Family della Polizia di Stato ha portato all'arresto di tre individui nella provincia di Pistoia per spaccio e detenzione di stupefacenti. Si tratta di un uomo di 60 anni, originario di Catania, suo figlio di 38 anni e un pistoiese di 70 anni. Due sono stati posti in custodia cautelare in carcere, mentre il terzo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

L'indagine, denominata "Family", ha avuto inizio grazie al lavoro della Squadra Mobile della Questura di Pistoia e rappresenta un ulteriore sviluppo dell'operazione "Delivery" avvenuta lo scorso settembre, che aveva portato a numerosi arresti nel territorio della Valdinievole in ambito antidroga.

È stato quindi possibile ricostruire la rete di clienti e il giro di affari dei soggetti coinvolti, operanti a Monsummano Terme ed a Pistoia. Durante l'esecuzione delle misure cautelari, sono stati rinvenuti anche stupefacenti in possesso di un altro individuo, che è stato arrestato in flagranza di reato. L'attività è stata resa possibile grazie al coordinamento con il Reparto Prevenzione Crimine "Toscana" e all'ausilio dell'unità cinofila della Polizia Municipale di Pistoia.