I cento anni di Ivan Gozzi, gli auguri dell’Amministrazione comunale

L'Amministrazione Comunale, anche a nome dell’intera comunità di Cerreto Guidi, le porge i più sinceri auguri per questo suo importantissimo compleanno, con cui festeggia il compimento di cento anni. Giungere alla sua età significa aver percorso un lungo cammino, possedere esperienza, saggezza e tantissimi ricordi da condividere con tutti coloro che, con amore e affetto, le sono accanto, felici di trascorrere con lei questo momento così importante”.

Recita così il testo della pergamena che il Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti, in compagnia dell’assessore Moreno Costagli, ha consegnato a Ivan Gozzi, in occasione dei 100 anni.

L’importante traguardo, raggiunto Domenica 16 luglio, val bene una festa, e che festa, perché per l’occasione sono stati organizzati a Bassa dove Ivan vive, dei festeggiamenti davvero speciali. Circondato dall’affetto dei figli, dei parenti e degli amici, Ivan Gozzi, che prima della pensione, aveva lavorato in vetreria, ha spento, ancora in ottima forma, le fatidiche 100 candeline.