Inaugurato il nuovo Punto Prelievi della Misericordia di Empoli

Taglio del nastro al nuovo Punto Prelievi della Misericordia di Empoli. Venerdì, 14 luglio, alla presenza della sindaca di Empoli, Brenda Barnini, del Governatore Pier Luigi Ciari e dei membri del Magistrato dell’Arciconfraternita è stato inaugurato un nuovo importante servizio in convenzione con l’Azienda Usl Toscana Centro: un punto prelievi all’interno degli studi medici in via Cavour 43b a Empoli.

Tutti i cittadini potranno accedervi in due distinte modalità: prenotando la prestazione sul portale Zero code, il sistema online della Regione Toscana, oppure in forma privata. In caso di accesso in convenzione con l’Usl i pazienti dovranno presentarsi negli studi forniti di ricetta medica, così il servizio sarà gestito sotto il sistema sanitario nazionale con le stesse esenzioni e tariffe. Per chi volesse usufruire della prestazione privatamente potrà farlo semplicemente presentandosi alla struttura, negli stessi giorni e orari, ma in questo caso non sarà necessaria la prenotazione e la richiesta medica. Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle 7 alle 10.

Il Punto Prelievi è una nuova prestazione che va ad affiancare i già numerosi servizi in ambito sanitario forniti dalla Misericordia di Empoli, un modo per essere sempre più attenta alle necessità e ai bisogni dei cittadini e dare loro un supporto permettendo di accedere in maniera rapida a un servizio essenziale.

“Si tratta di un nuovo importante impegno- sottolinea il Governatore della Misericordia Pier Luigi Ciari- che la nostra Arciconfraternita mette in campo per poter dare un supporto professionale e altamente qualificato a chiunque ne abbia bisogno. Gli studi medici sono vicinissimi alla nostra sede, in una collocazione centrale, e permettono un accesso veloce e comodo. La salute è certamente un tema che ci sta molto a cuore e da oggi potremo offrire un servizio più completo ai cittadini”.

Fonte: Ufficio Stampa