Incendio di rifiuti all'ex mobilificio di Castello, Arpat consiglia "finestre chiuse"

Ancora un incendio di rifiuti nella ex fabbrica di mobili Antilotex a Castello (Firenze). Sul posto da questa mattina, da prima di mezzogiorno, i vigili del fuoco di Firenze e Firenze Ovest oltre che dai comandi limitrofi. La Protezione civile comunale sta provvedendo a inviare un alert telefonico ai residenti interessati dalla problematica per segnalare queste raccomandazioni. Per info seguire anche i canali social del comune di Firenze o chiamare la Protezione civile al numero 055.7890

Ecco cosa riporta l'Arpat: "L'incendio va avanti da ore e le informazioni dei Vigili del fuoco e l'osservazione sul posto fanno pensare che possa proseguire ancora per diverse ore. Il vento è spirato con regime di brezza e direzione abbastanza stabile da ovest- sud-ovest e si prevede che si manterrà tale fino a diverse ore dopo il tramonto. Conseguentemente la zona più interessata dalle ricadute è quella compresa nel poligono limitato dalle vie Carlo Lorenzini, Pietro Fanfani, Enrico Bemporad, nel quale vi sono alcune abitazioni e diverse attività produttive che sono collocate a meno di 300 m dall'origine dei fumi.

Occorre limitare l'inalazione dei fumi prodotti da questa miscela eterogenea di rifiuti. In accordo con la Asl si ritiene che alla popolazione di questa zona, e comunque presente nelle aree interessate dai fumi dell'incendio, si debba raccomandare di non soggiornare all'aperto, tenere le finestre degli edifici chiusi, limitare per quanto possibile la permanenza".