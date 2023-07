Scuola di Capanne chiude per lavori, bambini trasferiti all'Angelica e a San Romano

I bambini delle quattro classi della scuola primaria di Capanne cominceranno il prossimo anno scolastico all'interno del plesso della primaria di Angelica. È questa la decisione che questo pomeriggio, lunedì 17 luglio, è stata riferita ai genitori rappresentanti di classe.

Una decisione arrivata dopo la necessità di dover chiudere la scuola di Capanne per permettere lo svolgimento dei lavori di miglioramento.

"Di fronte alla necessità di trovare una soluzione per i bambini di Capanne – ha detto il sindaco Giovanni Capecchi – ci siamo attivati fin da subito per trovare delle alternative che fossero consone e adeguate.

È stata individuata, confrontandoci con la scuola, una soluzione che unisce la risposta a questa necessità con il bisogno di una riorganizzazione più generale dei plessi scolastici, che tenga conto della diminuzione del numero di bambini e della conseguente assegnazione del personale Ata. In base alla nuova riorganizzazione abbiamo eseguito i dovuti sopralluoghi per verificare l'idoneità degli spazi e attivato gli uffici per realizzare i servizi di refezione e trasporto».

Secondo la nuova riorganizzazione: le classi della primaria di Capanne saranno spostate all'Angelica, le due sezioni dell'infanzia dell'Angelica saranno trasferite all'infanzia di Capanne, mentre le classi della primaria del tempo pieno a Montopoli saranno spostate a San Romano.

"Una riorganizzazione – ha detto Alessandra Lupetti, dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Galileo Galilei – che tiene conto, oltre che dello spostamento necessario dei bambini di Capanne, anche di altre necessità della scuola. Lo spostamento del tempo pieno va nell'ottica di un alleggerimento della pressione sul plesso di Montopoli che ad oggi ospita anche i bambini di Marti ed è, inoltre, un voler andare incontro alle necessità delle famiglie, visto che la maggior parte delle iscrizioni del tempo pieno non arrivano dal capoluogo. Sul territorio di Montopoli, poi, sono presenti 11 plessi per una popolazione scolastica che è in drastica diminuzione. Un ripensamento della disposizione complessiva, e a prescindere dalla criticità emersa a Capanne, è d'obbligo in un'ottica di razionalizzazione degli spazi e in vista dell'assegnazione del personale Ata che viene assegnato sulla base del numero della popolazione scolastica e non sulla base del numero di plessi presenti sul territorio".

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa