San Miniato e la Valdinievole piangono il sindacalista Luigi Balatresi

Luigi Balatresi se ne è andato a sessantanove anni. Originario di San Miniato Basso, era diventato un'importante figura politica e sindacale in Valdinievole, era una colonna della Cgil. In politica ha militato nel PCI, poi nel PDS e infine in DS e PD, salvo poi uscirne negli ultimi anni. A Pieve a Nievole si è candidato alle ultime comunali con una coalizione di centrosinistra aderendo a Articolo 1.

Per anni Balatresi è stato membro della Cgil, arrivando a diventare anche segretario della Lega del Sindacato Pensionati Italiani proprio in Valdinievole. Molto conosciuto anche a San Miniato, lascia la moglie e una figlia. I funerali saranno a Pieve a Nievole alle 16 di lunedì 17 luglio, con partenza dalla sede della Misericordia.