Montepulciano, dal PNRR 700mila euro per gli interventi di difesa del suolo su fosso Rovisci

Il Comune di Montepulciano si è aggiudicato 700 mila euro (72 mila euro dei quali per la progettazione) dal PNRR per realizzare di alcuni interventi di regimazione delle acque meteoriche superficiali e di mitigazione del rischio idraulico dell’area di via Trento, a Montepulciano Stazione, spesso soggetta ad allagamenti e inondazioni. Il contributo europeo del PNRR servirà a realizzare il progetto presentato dal Comune di Montepulciano lo scorso 13 settembre 2022, che prevede una serie di interventi che riguarderanno fosso Rovisci e vedranno la realizzazione di un intubamento di acque piovane, la costruzione di una serie di fossi e di una cassa di laminazione, il tutto per arrivare a risolvere il problema dei frequenti allagamenti che interessano l’area, oggetto di una consistente espansione urbanistica avvenuta negli ultimi decenni.



“Si tratta di interventi molto attesi dagli abitanti della frazione di Montepulciano Stazione che andranno a risolvere le attuali carenze della portata dei fossi e delle fognature su un’area importante del centro abitato. Investire negli interventi di difesa del suolo e di mitigazione del rischio idrogeologico significa investire nella sicurezza dei cittadini e contrastare in modo concreto gli effetti del cambiamento climatico. La ricerca di finanziamenti esterni, inoltre, è da considerarsi una pratica virtuosa, in quanto consente di alleggerire il nostro bilancio dal dover sostenere tutti gli interventi necessari per la cura del nostro territorio ed aumentare le risposte che possiamo dare ai cittadini. Ringrazio il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Alice Raspanti e tutto il personale del comune per questo primo risultato che adesso dovremo riuscire a concretizzare nel più breve tempo possibile, una volta completata la progettazione esecutiva degli interventi”, è il commento del Sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini che detiene anche la delega al PNRR.



L’intervento previsto. Come detto, la finalità complessiva dell’intervento consiste nel regimare le acque meteoriche dell’area di via Trento, tramite una condotta interrata, in modo da convogliarle in un’area di cassa di laminazione in sinistra idraulica del Fosso Rovisci che dovrà gestire anche le piene all’interno del Fosso in modo da regolarne i picchi di piena durante gli eventi meteorici critici.



Montepulciano e il PNRR. Da ricordare che il Comune di Montepulciano si è aggiudicato, sin qui - per quanto riguarda i settori opere pubbliche, riqualificazione energetica - oltre 1,6 milioni di euro che riguardano i seguenti interventi, alcuni già realizzati, altri pronti a partire nei prossimi mesi: fosso Rovisci (700 mila euro); riqualificazione energetica del Teatro Poliziano (250 mila euro); riqualificazione energetica del Teatro Concordi ad Acquaviva (228 mila euro); efficientamento energetico del Centro Civico di S.Albino (90 mila euro); efficientamento energetico del Museo Civico (180mila euro); efficientamento energetico ex Palazzo di Giustizia in Via di Voltaia nel Corso (90 mila euro); realizzazione di impianto fotovoltaico Piscina Comunale a Montepulciano Stazione (90mila euro).

