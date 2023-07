Primo appuntamento al Parco delle Rimembranza di Staffoli per la rassegna Che teatro, ragazzi!, a cura di Giallo Mare Minimal Teatro, dedicata a bambini e famiglie.

Mercoledì 19 luglio la compagnia Florian Metateatro presenta Il mio amico è un asino,

con Zulima Memba e Emanuela D’Agostino.

Lindo una notte è fuggito, sparito. Qualcosa l'ha spaventato: un tuono, un lampo improvviso e Soledad, la protagonista, lo cerca da giorni. Non si capacita di come l’asinello che ha sempre condiviso con lei ogni esperienza, sia sparito nel nulla. Sarà l’incontro casuale con una donna che vive sulla panchina della piazza e si occupa delle sue piante grasse, che le farà ripensare l’amicizia come relazione che si coltiva tutti i giorni e che non esclude l’affetto per tutti, proprio tutti, senza preclusione alcuna.

Il mio amico è un asino è la storia di un’amicizia, la storia di un viaggio che attraversa luoghi, tempi ed emozioni. Parla di rispetto per la natura, per le relazioni e la diversità. Lindo, l’asino, rappresenta tutti gli animali che ci stanno vicino, che ci aiutano e ci ascoltano, che ci capiscono e che ci mancano quando sono lontani. E’ metafora di chi è sempre al nostro fianco, è la fedeltà degli esseri viventi, una lezione di vita su quello che la natura (umana e non solo) ci può offrire se solo fossimo capaci di ascoltarla e rispettarla.

Prossimo appuntamento mercoledì 26 luglio con una delle ultimissime produzioni di Giallo Mare Minimal Teatro L’omino dei sogni di Renzo Boldrini, con Alice Bachi.

Inizio spettacoli alle 18, ingresso gratuito.

Questi eventi si inseriscono nel ricco programma dell’estate che il Comune di Santa Croce sull’Arno ha organizzato con la collaborazione di varie associazioni del territorio.

Giallo Mare Minimal Teatro ha curato il programma degli spettacoli teatrali per bambini e famiglie.

Per informazioni ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it.

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro