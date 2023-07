Rifiuti abbandonati lungo la Pesa, una denuncia a Montelupo

Materassi, letti con doghe in legno, un divano, tende parasole, materiale tessile dismesso. Questo hanno trovato i carabinieri forestali sul torrente Pesa a Scandicci, vicino al campo sportivo della frazione di San Vincenzo a Torri. Per questo motivo è stato denunciato il titolare di una società di Montelupo Fiorentino.

Infatti gli agenti, durante le indagini, hanno trovato una scatola di cartone di imballaggio con sopra il nome di una azienda montelupina. Hanno interrogato il titolare che ha ammesso di aver autorizzato al ritiro una persona di sua conoscenza.

"Il produttore dei rifiuti non si era preoccupato di verificare se il soggetto a cui affidava i rifiuti fosse autorizzato alla gestione degli stessi né di sapere quale sarebbe stata la loro destinazione finale" dicono dai carabinieri. Quindi è stato segnalato all'autorità giudiziaria per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi. Ora dovrà rimuovere i rifiuti e poi dovrà pagare una sanzione.





