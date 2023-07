Sconti per gli studenti universitari nelle farmacie comunali di Siena

Stipulata tra l’Università di Siena e l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "ASP Città di Siena" una convenzione che permette alla comunità studentesca dell’Ateneo di usufruire di facilitazioni per gli acquisti nelle farmacie comunali di Siena. L’accordo prevede che a studentesse e studenti venga applicato uno sconto variabile dal 10 e fino al 25 per cento, in base alla tipologia di prodotto acquistato, nelle tre farmacie cittadine gestite da ASP. Lo sconto sarà applicato sugli apparecchi elettromedicali, sugli integratori, sui cosmetici a marchio ASP, sui cosmetici diversi da quelli a marchio ASP e sui parafarmaci; per usufruire della facilitazione è necessario presentare il badge universitario e un documento di identità.

Per condividere la soddisfazione per l’avvio della convenzione, già adottata e quindi già attiva, si è tenuto oggi nel palazzo del Rettorato dell’Università di Siena un incontro fra la professoressa Donata Medaglini, Pro-Rettrice Vicaria dell’Università di Siena, il dottor Mario Valgimigli, Presidente dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "ASP Città di Siena", il dottor Paolo Savigni, direttore delle Farmacie comunali Asp Siena e la professoressa Stefania Lamponi, Delegata del Rettore per i Servizi agli Studenti; presente anche l’Assessore alla Sanità del Comune di Siena, Giuseppe Giordano. L’incontro è stata l’occasione per condividere l’avvio alla convenzione, attiva per il triennio 2023-2025, e per approfondire future facilitazioni. Soddisfazione è stata espressa per questo accordo che favorisce il sistema di welfare a sostegno della comunità studentesca dell’Ateneo.

Informazioni sulla convenzione sono pubblicate sul sito OrientarSI: orientarsi.unisi.it/vivo/vivere-siena/documento/facilitazioni.

Fonte: Università di Siena - ufficio stampa