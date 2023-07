Si tuffa in un laghetto ad Anghiari, ritrovato morto un 43enne

Il corpo senza vita del 43enne, scomparso dopo essersi tuffato in una golena del Tevere nel comune di Anghiari, è stato recuperato nella tarda serata di ieri. L'uomo, di nazionalità romena, era stato dato per disperso dopo aver fatto il bagno nel laghetto, all'indomani di una notte di pesca. Il 43enne si trovava in compagnia di alcuni amici, che hanno immediatamente allertato le autorità. L'uomo sarebbe deceduto per annegamento.

Le ricerche sono proseguite fino a tarda sera, quando il corpo è stato individuato e recuperato. Dopo il riconoscimento, il cadavere è stato restituito alla famiglia con l'autorizzazione del magistrato di turno.