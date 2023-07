Spari contro un commerciante, fermo in carcere per un 56enne a Livorno

La polizia ha sottoposto a fermo in carcere un 56enne di Livorno ritenuto indiziato del tentato omicidio a colpi di pistola verso un 32enne pakistano, gestore di un minimarket di via Novelli. Sabato scorso l'uomo fu ferito al torace e all'addome con due colpi di pistola all'interno del negozio. Il 56enne è stato trovato in centro a Livorno: sarebbe un incensurato in possesso di armi di calibro compatibile con i proiettili che hanno attinto il corpo del pakistano. Grazie alle immagini della videosorveglianza è stato possibile comparare il profilo dell'uomo. Nella perquisizione in casa sono stati trovati dei vestiti compatibili con quelli indossati dall'assalitore. Non sarebbero noti i motivi del gesto