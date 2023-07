Una bandiera, un simbolo, una certezza: Giuliano Delli Carri ancora con l’Abc Castelfiorentino

La scorsa estate aveva deciso di lasciare il parquet. Poi, dopo qualche mese, la scelta di tornare in campo per mettere tutta la sua esperienza al servizio di un’Abc Solettificio Manetti decimata dagli infortuni e provare ad inseguire quel grande obiettivo che si chiamava serie B. Detto, fatto. Adesso che quella promozione è arrivata, Giuliano Delli Carri ha deciso di continuare il suo percorso con la maglia gialloblu nella stagione che segnerà il ritorno dell’Abc nel panorama nazionale. Un vero e proprio pilastro nel pitturato, che garantirà a coach Angiolini talento ed esperienza sotto le plance, ma prima ancora una bandiera per tutta Castelfiorentino. Quelle bandiere che racchiudono tutto l’orgoglio di sentirsi parte non solo di una squadra ma di una comunità.

“La scorsa stagione, dopo essere stato fermo qualche mese, sentivo che qualcosa mi mancava – racconta Giuliano -, così ho deciso di tornare in campo e aggregarmi ad un gruppo davvero fantastico. L’alchimia all’interno della squadra, e il nostro percorso che ci ha portato fino alla promozione, mi hanno ridato nuova voglia e nuovi stimoli. Così, dopo la conclusione del campionato, ho deciso di continuare a far parte di questo gruppo e dare il mio contributo per affrontare nel miglior modo possibile la prossima stagione. Sarà un campionato molto impegnativo, in cui avremo bisogno di tutto l’entusiasmo che quest’anno si è creato intorno alla squadra per continuare a divertirci e dare il massimo, di partita in partita”.

LA CARRIERA

Centro classe ’89, prodotto del vivaio Virtus Siena, nel 2009 esordisce in serie B proprio in maglia Abc. Da lì inizia una carriera al piano di sopra che lo conduce prima a Ruvo di Puglia e poi a Rieti, Osimo ed infine a Empoli, fino al ritorno a Castelfiorentino nel 2014 per vestire quei colori che non ha più abbandonato. E’ stato capitano, è divenuto un simbolo. E oggi è una bandiera, pronta a guidare l’Abc Solettificio Manetti nel suo storico ritorno in serie B.