Versilia, invito a Fiorello: "Venga a fare 'Viva Rai2!' qua da noi"

"Venite a fare Viva Rai2! a Lido di Camaiore". La proposta è allettante ed è vera, verissima. A farla è Carlo Alberto Carrai, presidente del Consorzio di promozione turistica della Versilia. La nota di Carrai arriva a pochi giorni dall'addio di Fiorello & Co. a via Asiago, zona di Roma per cui i condomini si erano lamentati. Di seguito le parole di Carrai.

"Radio2 grazie all'ospitalità della famiglia Manfredi all'hotel le Dune faceva già dirette dalla Versilia: mi sono confrontato con alcuni amici imprenditori e ci sarebbero due luoghi perfetti dove ospitare la trasmissione. Fiorello incarna tutte le peculiarità che la Versilia esprime, cultura, sano divertimento, famiglia e giovani tutto nel rispetto dell'altro e vivendo una vita vera con i piedi per terra. L'Arlecchino a Lido Di Camaiore sarebbe sicuramente la location perfetta, ma Bussola Domani può rispondere per qualche anno alle esigenze della trasmissione in attesa della ristrutturazione e magari la realizzazione di una sala registrazioni ad hoc. Ci sarebbero anche disponibilità di alcuni privati, ma credo la trasmissione perderebbe la caratteristica principale di essere per la gente tra la gente".