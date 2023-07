Web application per la consultazione digitale delle opere di Giulietti

Si è tenuta la scorsa settimana, presso la Sala Consiliare, la Giornata di Studi dedicata a Gustavo Giulietti, l’artista siciliano la cui opera è stata donata nel 2018 dalla famiglia al Comune di Santa Croce sull’Arno: la Donazione Giulietti è composta da incisioni, litografie, disegni, dipinti e anche opere della sua collezione personale appartenente al Gabinetto dei disegni e delle stampe del Centro attività espressive di Villa Pacchiani del Comune.

I relatori, legati da un rapporto personale con l’artista, hanno tracciato un quadro delle sue attività e delle sue opere. Relazioni, amicizie, curiosità in ambito non solo professionale sono emerse dagli interventi, moderati dalla dottoressa Ilaria Mariotti, direttrice del Centro attività espressive di Villa Pacchiani, dove nel 2019 venne esposta una selezione delle opere di Giulietti.

Gli eredi di Giulietti, ieri era presente la compagna Loretta Dolcini, hanno infatti deciso di donare le opere a Santa Croce proprio perché il Comune già possedeva una considerevole raccolta di opere grafiche di importanti artisti.

Nel corso dell’evento si è anche diffusamente parlato della pubblicazione della web application che consentirà la consultazione digitale della Donazione Giulietti, progetto realizzato grazie al contributo assegnato dal Piano per l’Arte Contemporanea promosso dal Ministero della Cultura.

≥ L’artista

Figura militante di artista, intellettuale e docente, Gustavo Giulietti originario della Sicilia, ha eletto Firenze a propria città di adozione. Qui ha consumato, nel nome della pittura, un’infaticabile ricerca (dall’Accademia di Belle Arti di Firenze alle Scuole di Capocchini e Margheri, fino ai grandi maestri della contemporaneità – da De Kooning a Picasso, da Pollock a Burri), nelle vesti di uomo contemporaneo.

Giulietti, guardava costantemente oltre il proprio orizzonte, percorrendo un sofferto itinerario artistico. L’artista è stato profondo conoscitore delle tecniche artistiche: dalla tempera all’olio, ai colori sintetici; dall’affresco alle carte intelate, dall’uso dell’aerografo alla preparazione delle vernici e cere per l’incisione.

≥ La donazione

Nel corso del 2018 la famiglia di Gustavo Giulietti ha voluto donare al Comune di Santa Croce sull'Arno 127 tra disegni, incisioni e stampe. Una selezione delle opere è stata esposta presso Villa Pacchiani nel 2019. Le opere sono andate ad arricchire la cospicua collezione di grafica che costituisce il Gabinetto dei disegni e delle stampe consultabile nella sezione dedicata del sito di Villa Pacchiani www.villapacchiani.it/gabinetto-disegni-e-stampe/

Fonte: Ufficio Stampa