Ztl San Miniato, il 'decano' Falaschi: "Farla notturna e recuperare il tempo perso"

"San Miniato corre un alto rischio con una Ztl non gestita bene". A dirlo è la proprietà 'decana' dei negozi del centro storico, la Macelleria Falaschi, per voce di Andrea Falaschi, macellaio e ristoratore che ha deciso di spiegare le sue ragioni. Senza tono polemico, ma con un monito importante: cambiare si può e si deve.

Intanto "ribadiamo che la Ztl è attiva solo dopo le 20, durante la mattina e il pomeriggio la salita in centro è libera e consigliata, per usufruire dei servizi e dei negozi di vicinato".

Ma l'allerta zona a traffico limitato purtroppo ingenera una preoccupazione forte in chi rischia di tramutare una bella serata in una fonte di multe per ingressi non consentiti.

"A mio parere la Ztl dovrebbe essere solo notturna, dalle 23 o dalla mezzanotte in poi - commenta Falaschi - così non ne risentirebbe il commercio, che al momento sta vivendo grosse difficoltà".

Falaschi parla anche in confronto con altri borghi turistici con cui San Miniato compete, come San Gimignano o Volterra: "La stagione lì è già partita ed è stato fatto un grande lavoro di promozione, qui durante il giorno si vedono pochissime persone. Diciamolo, San Miniato non è un luogo nato come turistico, i commercianti fanno l'incasso sui local, e con questa Ztl non è più possibile ".

Dei contatti con l'amministrazione comunale sono già avvenuti ma prima di cambiare le cose occorrono tempo, studi e risorse. E per Falaschi per recuperare il tempo perduto serve una mossa rapida: "Serve farsi un esame di coscienza e riparare le storture che ci hanno portato fino a qui. Confido che si possa fare".