Aggredisce un giovane, denunciato

Un 42enne è stato denunciato per lesioni aggravate a Livorno. I carabinieri stavano indagando sull'aggressione a un 30enne in piazza della Repubblica. Il giovane, aggredito verosimilmente nei pressi di un bar dopo una lite scaturita per futili motivi, aveva riportato diverse ferite al volto ed al corpo inferte con una bottiglia rotta. I militari, forti della profonda conoscenza del territorio, hanno raccolto significativi elementi di responsabilità a carico di un 42enne con svariati precedenti di polizia, già noto agli operanti, che è stato perciò denunciato per lesioni aggravate.