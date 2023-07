"70 taxi elettrici e sole 7 colonnine, è un problema serio"

Diversi tassisti fiorentini hanno scelto l'elettrico da anni ma il sistema per la ricarica risulta ancora inaffidabile come denuncia Sylvia Bouyahia, Presidente della categoria taxi di Confartigianato Firenze: "I 70 taxi elettrici oggi circolanti a Firenze non hanno a disposizione un sistema di ricarica stabile e questo inizia ad avere ricadute negative sul nostro lavoro. Nei giorni scorsi, tutte e 7 le colonnine dedicate alla ricarica veloce solo dei taxi erano fuori uso e lo sono state per molto tempo: ne è tornata in funzione una dopo diverso tempo ma non può bastare per tutti". "La ricarica elettrica – spiega Bouyahia – richiede mediamente oltre mezz'ora e per noi non avere un sistema affidabile sta diventando un problema serio, con i tempi che si allungano pericolosamente". "I taxi – rimarca la responsabile taxi di Confartigianato Firenze – integrano l'offerta del trasporto pubblico locale, oltre a contribuire come nel nostro caso alla riduzione delle emissioni, ma hanno bisogno di certezze".

Fonte: Confartigianato Firenze - Ufficio stampa