"Accogliere profughi e migranti": l'appello del vescovo di San Miniato

Oggi il vescovo di San Miniato Giovanni Paccosi ha indirizzato una lettera ai parroci, alle comunità parrocchiali, alle aggregazioni e comunità ecclesiali, alle associazioni di volontariato e ai fedeli della diocesi di San Miniato. Il prefetto di Pisa infatti ha chiesto alla comunità un aiuto per l’accoglienza degli immigrati e dei profughi il cui afflusso si è negli ultimi tempi intensificato.

"Carissimi amici - si legge nella lettera, riportata sul profilo Facebook della Diocesi di San Miniato - in questi giorni sono stato interpellato dal Signor Prefetto di Pisa, dottoressa Maria Luisa D'Alessandro in ordine alla necessità urgente che la Prefettura si trova di nuovo ad affrontare, relativa all’accoglienza dei profughi e immigrati che stanno arrivando, come sappiamo, a un ritmo molto sostenuto in questi mesi.

Sappiamo tutti anche la tragedia umana che questo porta con sé. Mi è stato chiesto se la comunità ecclesiale di San Miniato avesse degli spazi e delle persone disponibili all’accoglienza di queste persone. Le ho fatto presente che attraverso la Caritas, le Cooperative, le parrocchie stiamo già mettendo in campo tutti gli spazi e le persone che abbiamo. La Prefetto, giustamente, mi ha comunicato che lo Stato dovrà comunque provvedere alla loro accoglienza, anche con atti forti per trovare locali disponibili.

Dopo questa chiamata ho continuato a pensare se davvero questa non sia una nuova possibilità di dare testimonianza della nostra fede, cioè di una risposta che – se non ha certo la pretesa di risolvere un problema così grande come quello dei flussi migratori – possa offrire almeno a qualcuno di questi fratelli e sorelle, in buona parte minori non accompagnati, quello sguardo d’amore che può rianimare in loro la speranza e in noi l’esperienza che Cristo bussa alla nostra porta nell’altro che ha bisogno. 'Quel che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l’avete fatto a me'.

Non pretendo nulla con questa lettera, ma chiedo a ognuno, a ogni comunità, a ogni associazione e gruppo, di considerare se c’è – nella propria disponibilità – qualche spazio fisico (case, appartamenti, strutture) per accogliere la richiesta della Prefettura e se ci sono persone che potrebbero offrirsi per collaborare a quest’accoglienza, che economicamente sarebbe coperta dai contributi dello Stato.

Si possono segnalare le disponibilità all’email: caritas@diocesisanminiato.it o al tel. 348 3341104.

Un caro saluto, vi benedico nel Signore Gesù".