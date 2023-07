Agevolazioni Taric Certaldo, ecco come richiederle

C’è tempo fino al 15 settembre 2023 per richiedere le agevolazioni tariffarie di carattere economico-sociale a favore degli utenti domestici della nuova Tariffa Corrispettiva (TARIC). In tal senso l’Amministrazione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 14.06.2023, ha stabilito le fasce ISEE (Indicatore Della Situazione Economica Equivalente ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159) ritenute deboli e meritevoli di sostegno:

- nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente fino a 5.000,00 euro: esenzione da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile;

- nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente da 5.000,01 fino a 10.000,00 €: riduzione del 50% da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile;

- nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente da 10.000,01 fino a 15.000,00 €: riduzione del 30% da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile.

La domanda con apposito modulo deve essere consegnata, allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante (sottoscrittore) e copia dell'Attestazione ISEE o ISEE corrente, all'Ufficio Protocollo in Borgo Garibaldi 37 (piano terra) oppure per email all'indirizzo protocollo@comune.certaldo.fi.it o tramite pec a comune.certaldo@postacert.toscana.it (si avvisa la cittadinanza che l'invio nella seguente modalità può essere effettuato solamente tramite una P.E.C. e una volta effettuata la registrazione del protocollo verrà inviata una ricevuta di attestazione dell'avvenuta protocollazione) entro e non oltre il 15 settembre 2023.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi all’indirizzo tributi@comune.certaldo.fi.it oppure recandosi personalmente in orario di ricevimento in Piazza Boccaccio 13 (secondo piano) tutti i martedì (10-12:30), giovedì (10-12:30 e 15-18) e venerdì (10-12:30).

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa