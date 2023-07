Cena PD a Castelfranco, parte il percorso per il 2024

Si è svolta nei giorni scorsi nell'area esterna del circolo Arci di Castelfranco di Sotto la tradizionale cena estiva del Circolo PD Castelfranco che ha riuniti vari iscritti, simpatizzanti e alcuni amministratori comunale tra i quali il Sindaco Gabriele Toti, la capogruppo Daria Gambini e il segretario Stefano Pertici.

"Torniamo a ritrovarci insieme come ormai ogni estate - afferma il Segretario Pd Castelfranco, Stefano Pertici - per rinnovare il nostro spirito di comunità. In queste settimane abbiamo già avviato al nostro interno un percorso di discussione e confronto che ci accompagnerà fino alla elezioni amministrative di giugno 2024. Crediamo necessario ed importante preservare l'unità di tutto il centrosinistra che a Castelfranco amministra attualmente il nostro Comune allargando a quanti vogliano condividere con noi un nuovo percorso verso il 2030 che abbia tra le sue priorità temi quali lo sviluppo sostenibile, il lavoro, la scuola e l'attenzione verso i più deboli. Per questo crediamo sia importante mantenere un costante dialogo con tutti i nostri elettori o chi vede in noi un punto di riferimento".