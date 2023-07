Compositore montelupino al terzo posto nel concorso 2 Agosto di Bologna

Grande soddisfazione per Giovanni Ciardi, compositore di Fibbiana di Montelupo, che si è aggiudicato il terzo premio della XXIX edizione del Concorso Internazionale di Composizione ‘2 agosto’ di Bologna. Il concorso è promosso dall'Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage alla Stazione di Bologna del 2 Agosto 1980.

Il giovane compositore, che affianca la carriera musicale di organista e compositore a quella di ricercatore in Ingegneria, ha ottenuto il terzo premio al prestigioso concorso con il brano per orchestra ‘Tides’.

Il brano verrà eseguito dal vivo dall’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna il 2 agosto in Piazza Maggiore, insieme agli altri brani vincitori. Il concerto verrà trasmesso in diretta tv su Rai 5 e in diretta radio su Radio 3.