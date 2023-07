Daspo Willy per un minore, non potrà entrare nei locali del centro di Volterra

Daspo Willy per un minore di Volterra, già segnalato negli ultimi anni per reati come furti e danneggiamenti. Il provvedimento è partito dal questore di Pisa dopo le volte segnalazioni: lui non potrà accedere ai pubblici esercizi del centro abitato di Volterra e delle sue frazioni. Le indagini della polizia del locale commissariato e dei carabinieri di zona hanno portato a ipotizzare la sua partecipazione in altri gravi accadimenti. Il giovane, qualora inosservasse l’ordine inflittogli, rischia la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8mila a 20mila euro.