Dramma Industriale, tutto pronto per lo spettacolo principale a San Miniato

Un brindisi inaugurale per festeggiare una nuova stagione del Dramma Popolare. La compagnia guidata dal regista Giovanni Ortoleva è stata ospite in municipio a San Miniato nella 'settimana calda' in vista della prima di Dramma Industriale (Firenze, 1953), nuova rappresentazione scritta da Riccardo Favaro con la sinergia tra Elsinor Centro di Produzione Teatrale, Teatro della Toscana, Fondazione Istituto Dramma Popolare di San Miniato.

La casa dei sanminiatesi ha accolto con gioia il nuovo cast che da mesi si sta preparando per il debutto previsto il 22 luglio alle 21.30 in piazza del Duomo, con repliche fino al 26 compreso. Stefano Braschi, Marco Cacciola, Christian La Rosa, Stefania Medri, Edoardo Sorgente racconteranno la sfida di Giorgio La Pira, sindaco di Firenze definito 'santo' per le sue virtù al di sopra dell'ordinario, quando appunto nel 1953 duemila operai del Pignone si ritrovarono a rischio licenziamento per la chiusura della fabbrica.

La Pira, prese pubblicamente le parti degli operai, asserragliati nello stabilimento, e si interfacciò con altre figure centrali della vicenda: Enrico Mattei, Amintore Fanfani, la Democrazia Cristiana, partito in cui militava che in molti aspetti lo avversava. Nelle drammatiche giornate di quell’occupazione, tra scioperi generali e rapporti con industriali, prefetti e ministri, La Pira compattò un fronte politico e civile che puntò a salvare prima di ogni altra cosa i posti di lavoro. Un dramma di straordinaria attualità, 70 anni dopo: si parla ancora di dignità del lavoro, della sua salvaguardia, di impegno civile e sociale.

A omaggiare la compagnia al completo erano presenti il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e il presidente della Fondazione Istituto Dramma Popolare Marzio Gabbanini, lieto di aver portato una nuova creazione teatrale a debuttare a San Miniato con un corredo di spettacoli 'collaterali' che hanno raccontato la storia contemporanea italiana e i suoi punti di riferimento (don Milani, Aldo Moro, Falcone e Borsellino).

La Festa del Teatro di San Miniato è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Crédit Agricole Italia e Tecnoambiente SpA-Gruppo EcoEridania.

Dramma Industriale

di Riccardo Favaro

regia Giovanni Ortoleva

con Stefano Braschi, Marco Cacciola, Christian La Rosa, Stefania Medri, Edoardo Sorgente

assistente alla regia Alice Sinigaglia

scene Federico Biancalani

assistente alle scene Martina Cattaneo

costumi Graziella Pepe

musiche Pietro Guarracino

direzione tecnica Rossano Siragusano

