Drogata e senza patente distrugge rastrelliera bici: nei guai una donna a Borgo San Lorenzo

La Polizia Municipale del distretto di Borgo San Lorenzo ha portato a termine alcuni interventi di tutela della sicurezza stradale. Il primo si è verificato in piazza Dante dove è intervenuta a seguito del danneggiamento, da parte di un'automobilista, di una rastrelliera per bicilette. Una volta arrivati sul posto l'autrice dei danni ha provato a fuggire e resistere agli agenti. Gli agenti hanno poi verificato che alla donna era già stata revocata la patente e che era alla guida sotto l'effetto di cocaina.

Patente ritirata invece per l'automobilista coinvolto in un sinistro stradale su cui è intervenuta sempre la pattuglia del distretto di Borgo San Lorenzo. L'uomo è risultato in evidente stato di ebrezza con un tasso alcolemico pari a 2.02 g/l (limite massimo consentito 0.5 g/l), è ovviamente scattata la denuncia per guida in stato di ebrezza e la patente è stata ritirata.

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo - Ufficio Stampa