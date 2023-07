Exchange-Based Token: come sarà il futuro dei mercati finanziari?

Lo sviluppo e l’aumento in popolarità della tecnologia blockchain ha dato vita a un periodo di forte e rapida innovazione nel settore finanziario mondiale. Tra le tante nuove tecnologie apparse sul mercato, quella più rivoluzionaria e unica è quella degli Exchange-Based Token.

I vantaggi derivanti dall’utilizzo di exchange-based token

Gli exchange-based token aiutano a superare le barriere geografiche poiché non necessitano di intermediari, evitano restrizioni territoriali e hanno un costo di accesso irrisorio. Inoltre, vengono utilizzati su exchange che operano in modo decentralizzato, sono quindi attivi 24/7 e accessibili da chiunque disponga di una connessione internet. Il risultato è un nuovo mercato finanziario facilmente accessibile per la maggior parte della popolazione globale.

Facciamo un passo indietro e rispondiamo alla domanda: “Cosa sono gli exchange-based token?”

Questo tipo di token si basa sulla tecnologia blockchain e può essere supportato da uno dei numerosi network attivi; gli exchange-based token sono una rappresentazione digitale di un bene che può essere acquistata o venduta in un exchange (piattaforma di scambio) sviluppato per supportare la tecnologia blockchain.

Il secondo vantaggio degli exchange-based token sta nella liquidità del prodotto: essi infatti possono essere venduti o acquistati in grandi quantità senza che queste transazioni abbiano un impatto significativo sul prezzo del bene in questione, poiché la liquidità a disposizione degli investitori è di gran lunga maggiore rispetto a quella dei beni scambiati nei mercati tradizionali.

La maggiore liquidità è dovuta al fatto che la tecnologia blockchain è attiva 24/7 a livello globale e di conseguenza dà origine a un mercato vivace, sempre attivo dove le transazioni avvengono in modo immediato ed efficiente, migliorando la liquidità e la determinazione dei livelli di equilibrio.

Il punto di forza delle transazioni basate sulla tecnologia blockchain è l’intrinseca sicurezza a cui sono sottoposte: i network blockchain sfruttano una tra le più avanzate tecniche di crittografia. Inoltre, ogni acquisto e vendita viene registrato in un “libro mastro” decentralizzato che viene salvato e distribuito a tutti i partecipanti come prova inconfutabile degli eventi. Gli exchange-based token diventano così un veicolo di trading sicuro, a prova di hacker, trasparente e impossibile da contraffare.

La democratizzazione degli investimenti finanziari

Fino a oggi, l’accesso ai mercati finanziari tradizionali ha richiesto nella maggior parte dei casi l’utilizzo di elevato capitale e liquidità soprattutto per investire in arte, immobili e venture capital (capitale di ventura). Utilizzando gli exchange-based token è ora possibile acquistare e vendere piccole frazioni di un bene, attività che rende così accessibili mercati e prodotti finora riservati alle élite.

I mercati sono così sottoposti a un processo di democratizzazione che espande il numero di investitori partecipanti e rende più efficaci le transazioni, oltre a offrire nuove opportunità di profitto.

Programmabilità, scalabilità ed eliminazione degli intermediari

Gli exchange-based token sono in grado di trarre vantaggio dalle nuove tecnologie di programmazione, prima tra tutte quella degli smart contract, contratti automatizzati capaci di confermare e completare transazioni finanziarie senza il bisogno di un mediatore o intermediario.

Per esempio, utilizzando uno smart contract, è possibile far interagire prestatori e mutuatari senza il bisogno di utilizzare una banca tradizionale come garante della transazione. Allo stesso modo, transazioni relative a derivati e altri strumenti finanziari possono venire create ed eseguite in automatico tramite smart contract, riducendo drasticamente i rischi per le parti coinvolte e semplificando il processo di liquidazione o pagamento. Infine, l’automatizzazione delle transazioni aiuta nel ridurre i costi, oltre a rendere i mercati più rapidi ed efficienti.

Sotto il punto di vista tecnologico, l’unica spina nel fianco degli exchange-based token è la scalabilità: per raggiungere un’adozione globale, le reti su cui si basano dovranno essere in grado di supportare centinaia di migliaia di transazioni al minuto.

Regolamentazione globale, una sfida da superare

Il problema che gli exchange-based token devono superare prima di venire adottati a livello globale è quello della regolamentazione: a oggi, sono poche le nazioni che sono riuscite a creare un sistema legislativo consistente e chiaro. Purtroppo, i legislatori chiamati a risolvere questo dilemma hanno a che fare con una tecnologia innovativa, di difficile comprensione per i non esperti e in continua evoluzione, che rende complicato tracciare linee guida concise e consistenti.

Per concludere, gli exchange-based token hanno il potenziale di rivoluzionare drasticamente i mercati finanziari globali, dando accesso a milioni di nuovi investitori a un network di scambio democratico, trasparente, dotato di maggiore liquidità e sicurezza. Tuttavia, i governi mondiali dovranno lavorare duramente per creare un sistema legislativo in grado di supportare la rapida crescita e l’adozione della tecnologia blockchain e degli exchange-based token.