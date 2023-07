Fermati in A1 con 10 chii di hashish: arrestati

Nel corso di un'operazione di controllo dei veicoli in transito sull'A1, venerdì scorso, poco prima della mezzanotte, la polizia stradale di Arezzo ha arrestato due corrieri residenti in Emilia Romagna, entrambi trentenni. Durante la perquisizione dell'auto a bordo della quale viaggiavano, è stata rinvenuta una borsa in tela nascosta sotto i sedili, contenente dieci confezioni di hashish.

Ogni confezione era composta da dieci panetti, ciascuno del peso di 100 grammi, per un totale di dieci chili di sostanza stupefacente. Per rendere riconoscibile la merce sul mercato illecito degli stupefacenti, ogni panetto riportava impressa l'immagine della testa di un leone sormontata da una corona.

Si stima che la droga avrebbe fruttato ai due corrieri più di diecimila euro. La polizia ha sequestrato sia la sostanza stupefacente che l'auto utilizzata per il trasporto. I due arrestati, di origine marocchina, sono stati condotti in carcere in attesa del processo.