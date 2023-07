Festa de l’Unità di Fucecchio, il tema 2023 è 'I Care'

La Festa de l’Unità di Fucecchio torna nella location tradizionale della zona sportiva, in via Fucecchiello, vicino al palazzetto dello sport. Da giovedì 20 luglio a domenica 6 agosto moltissime le iniziative in programma

«La Festa de l'Unità ritorna in centro a Fucecchio con il tema "I Care - mi prendo cura di te. Il grido di un popolo libero!". Non a caso, in questo anno della ricorrenza del centenario della nascita di Don Milani, abbiamo sentito la necessità di gridare forte questa frase. Gli eventi ci mostrano giornalmente quanto sia stringente la necessità di adoperarsi per gli altri alla luce del progressivo smantellamento delle politiche sociali e del disconoscimento dei bisogni delle persone più fragili da parte di chi ci governa. Pensiamo che "I Care" vada letto in senso lato: I Care per l'ambiente, I Care verso le famiglie - tutte! I Care per chi combatte per diritti negati, I Care per le giovani generazioni, I Care per le donne, troppo spesso vittime in ambito familiare e sociale, I Care per chi un lavoro non lo ha o non lo ha più.

Siamo consapevoli che i problemi sono complessi e trasversali, di non avere la soluzione per tutto. Ciò nonostante la sfida va raccolta, nel nostro piccolo cerchiamo di dare risposte concrete e tangibili.

Proprio per questo la festa non sarà celebrativa, ma anzi auspichiamo la sua dinamicità fornendo l'occasione di incontro con i nostri amministratori che saranno chiamati a confrontarsi con le persone , illustreranno gli obiettivi raggiunti, quanto è stato e cosa ancora sarà fatto per la Fucecchio di domani.

La festa dimostra che la politica è passione e spirito di servizio e manda alla città un messaggio importante di presenza sul territorio e di amore per la città.

Ringraziamo già da ora i moltissimi volontari e volontarie che ancora una volta, con generosità, sacrificio e dedizione, rendono possibile lo svolgimento di tutte le attività della Festà trasmettendo voglia di stare insieme, di confronto e, perché no, di divertimento» afferma Luca Giorgi, segretario del pd locale.

Il programma della manifestazione offre molti spunti interessanti: giovedì 20 luglio la festa verrà inaugurata dal sindaco di Fucecchio Alesio Spinelli, che presenterà i progetti che modernizzeranno la città e il territorio, forte degli oltre 20 milioni di euro finanziati dal Pnrr.

Venerdì 21 ospite l’assessora regionale Alessandra Nardini; martedì 25 luglio alle 18.30 il professor Carlo Cottarelli presenterà il suo libro “Chimere-sogni e fallimenti dell’economia”, alle 21.30 incontro organizzato dalle Donne democratiche con Tania Cintelli, portavoce della Conferenza Donne democratiche della Toscana, Brenda Barnini, sindaca di Empoli e Sabrina Mazzei, consigliera comunale con delega alle pari opportunità; giovedì 27 luglio si parla di salute con Enrico Sostegni, consigliere regionale e presidente della commissione sanità.

Venerdì 28 luglio arriva alla festa il segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi, sabato 29 sarà la volta del senatore Dario Parrini, mentre il 1 agosto si parlerà di infrastrutture e sviluppo economico della città Metropolitana con Alessio Falorni, sindaco di Castelfiorentino e delegato al piano strategico della Metro città; mercoledì 2 agosto clima e transizione ecologica i temi del dibattito con l’onorevole Lorenzo Guerini, sabato 5 agosto sindaco e giunta comunale incontrano i cittadini, mentre la chiusura della festa, domenica 6 agosto, sarà affidata al presidente della Regione Eugenio Giani.

L’inizio dei dibattiti è per le 21.30.

Tutte le sere ballo liscio e intrattenimento musicale.

Il ristorante e la pizzeria sono aperti tutte le sere, da segnalare le specialità: martedì chiocciole, mercoledì trippa, giovedì baccalà e venerdì cacciucco. Per prenotazioni 335 5395707- 366 4064362- 389 6647159.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa