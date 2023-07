Finanziata la messa in sicurezza di via Teresa Mattei a Casciana Terme Lari

Un'altra ottima notizia per Casciana Terme Lari: il Ministero dell'Interno e quello dell'Economia e delle finanze hanno riconosciuto 755.000 euro di contributo PNRR al Comune per la messa in sicurezza di Via Teresa Mattei. La realizzazione dell'opera viene così finanziata interamente con risorse statali grazie all'importante lavoro di programmazione e progettazione portato avanti dall'Amministrazione comunale.

“Abbiamo fatto un intenso lavoro insieme agli uffici comunali per inserire interventi come questo nella programmazione triennale delle opere e allo stesso tempo abbiamo svolto un'importante attività di progettazione per farci trovare pronti in caso di pubblicazione di bandi per l'assegnazione di risorse economiche. - ha commentato l'assessore ai Lavori Pubblici, Matteo Cartacci – Nello specifico per il ripristino del dissesto su via Teresa Mattei siamo riusciti a monte ad intercettare contributi per finanziare le fasi di progettazione e ciò ha consentito di poterci aggiudicare oggi le risorse necessarie per la sua definitiva messa in sicurezza.” Grazie al contributo sarà possibile sistemare il tratto stradale ed eliminare il dissesto che lo aveva interessato e che aveva obbligato l'Ente a chiudere la strada ai mezzi pesanti per problemi di sicurezza alla viabilità. Per il ripristino del tratto era necessario un intervento che, dato l'entità dell'importo, con le sue sole forze il Comune non sarebbe riuscito a sostenere.

“Siamo molto soddisfatti perché riusciamo a realizzare un'opera complessa completamente con risorse PNRR grazie all'importante lavoro svolto in fase di programmazione e progettazione. Un risultato che ci gratifica ancora di più se si considera che la nostra opera è stata finanziata al 100% a fronte di contributi complessivamente erogati dal Ministero pari a 1 miliardo e 347 milioni di euro a copertura di interventi in tutto il Paese. – ha dichiarato il Sindaco Mirko Terreni – Queste risorse ci consentono oggi di sbloccare un'opera che i cittadini di Usigliano aspettavano da tempo e che permetterà di ripristinare nella loro interezza servizi come il trasporto pubblico e quello scolastico. Ciò che mettiamo con l'assegnazione di questo importante contributo è un altro importante tassello per il miglioramento dell'intero nostro territorio.”

L'intervento di messa in sicurezza prevede la sistemazione del tratto di strada che ha subito il cedimento e la regimazione delle acque meteoriche della zona.

Fonte: Comune di Casciana Terme Lari - Ufficio Stampa